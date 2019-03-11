11.03.19 - Indian Wells Tennis Garden
А. СевастоваАнастасия Севастова
Не ранее
21:00
А. КонтавейтАнетт Контавейт
WTA Индиан-Уэллс • 3-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анастасия Севастова - Анетт Контавейт
WTA Индиан-Уэллс - 11 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Анастасия Севастова – Анетт Контавейт на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Севастова и Анетт Контавейт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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