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Анастасия Севастова - Анетт Контавейт

WTA Индиан-Уэллс - 11 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Анастасия Севастова – Анетт Контавейт на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Анастасия Севастова и Анетт Контавейт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.