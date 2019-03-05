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Элина Свитолина испекла блинчики – они получились такими же нежными и румяными, как и сама украинка
Гаэль оценит.
Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила фанатов с Масленицей.
Накануне старта на турнире в Индиан-Уэллсе одесситка приготовила блинов и выложила ход процесса и результат в инстаграм.
Ранее лучшая теннисистка Украины озадачила фанатов отменой подписки на страницу бойфренда Гаэля Монфиса и их общий аккаунт G.E.M.S. При этом спортсменка не удалила совместное видео с французским теннисистом, которое было снято на одной из тренировок в Дубае.
- Свитолина начнет борьбу в Индиан-Уэллсе со второго круга.
- Элина занимает шестую строчку рейтинга WTA.
«Гаэль поддерживает меня, тут нечего скрывать». У Элины Свитолиной роман с Монфисом
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