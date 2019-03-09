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Серена Уильямс выбила Викторию Азаренко и вышла на Гарбинье Мугурусу на турнире в Индиан-Уэллс
Американка стремится к 73-му титулу в карьере.
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко во втором раунде турнира в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:3.
Матч продолжался два часа и восемь минут. Серена выполнила четыре подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти. На счету Азаренко один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 15-ти.
- Серена занимает десятую строчку в рейтинге WTA, Азаренко – 48-ю.
- В следующем раунде младшая Уильямс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
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