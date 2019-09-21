Русская теннисистка Ирина Хромачева получила месячную дисквалификацию WTA за попытку подстроить результат матча.

Независимый специалист по борьбе с коррупцией, профессор Ричард Макларен выяснил, что Хромачева предложила другой теннисистке занять ее место в первом раунде квалификации турнира в американском Индиан-Уэллс. В обмен девушка попросила выплатить ей компенсацию в размере призовых денег, которые она бы получила за участие в матче.

Ирине грозили двухмесячная дисквалификация и штраф в 3000 долларов. Однако Программа по борьбе с коррупцией в теннисе сократила наказание до одного месяца и убрала денежное взыскание из-за того, что теннисистка не допустила дальнейших нарушений. Слушания по делу русской спортсменки прошли в офисе Tennis Integrity Unit в Лондоне 9 сентября.

Расследование профессора Макларена выявило, что преступление Хромачевой было больше техническим, а не существенным нарушением программы и находится на низшем уровне шкалы.

Дисквалификация вступила в силу 19 сентября, 24-летняя теннисистка вернется в тур 18 октября при отсутствии дальнейших нарушений.

Сама Хромачева заявила в инстаграме, что WTA по ее просьбе заморозили рейтинг. «В апреле у меня нашли вирус мононуклеоз, и сейчас я прохожу лечение, чтоб быстрей вернуться на корт. Хочу поблагодарить WTA за то что, мне заморозили рейтинг, я не смогу выступить в соревнованиях минимум в течение шести месяцев (отсчет начался в апреле)», – написала спортсменка.

В первом раунде квалификации Индиан-Уэллс Хромачева встречалась с экс-финалисткой «ТБШ» Верой Звонаревой и уступила в двух сетах – 2:6, 3:6.

Ирина занимает 274-ю позицию в рейтинге WTA, она 24-я ракетка России.

В теннисе ежегодно играют более 60 тысяч договорняков. Точечные облавы полиции ничего не изменят

Качай приложение Eurosport для iOS или Android