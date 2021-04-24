Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила в полуфинале турнира WTA в Стамбуле Элис Мертенс (1:6, 4:6). Кудерметова могла выйти во второй финал подряд.

До встречи с Мертенс теннисистка из России выиграла девять матчей кряду – в последний раз она терпела неудачу 27 марта в третьем круге «Премьера» в Майами, когда ее одолела Арина Соболенко. На предыдущем турнире в Чарльстоне Кудерметова в финале победила Данку Ковинич впервые в карьере выиграла титул WTA.

Со следующей недели Кудерметова поднимется на одну строчку в рейтинге WTA и станет 28-й.

Теннисистка уже доходила до финала в 2021 году, когда уступила той же Соболенко в главном матче турнира WTA Абу-Даби.

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