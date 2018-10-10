10.10.18 - Show Court
Э. Ван ЭйтванкЭлисон Ван Эйтванк
Не ранее
13:00
АК. ШмидловаАнна-Каролина Шмидлова
WTA Линц • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Элисон Ван Эйтванк - Анна-Каролина Шмидлова
WTA Линц - 10 октября 2018

Это Теннис, и это Линц! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк – Анна-Каролина Шмидлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Элисон Ван Эйтванк и Анна-Каролина Шмидлова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0