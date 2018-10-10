Онлайн

Элисон Ван Эйтванк - Анна-Каролина Шмидлова

WTA Линц - 10 октября 2018

Это Теннис, и это Линц! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк – Анна-Каролина Шмидлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Элисон Ван Эйтванк и Анна-Каролина Шмидлова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.