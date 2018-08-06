WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Херцог VS Д.Векич

8 октября 2019 г. Начало после 18:30

Centre Court
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Онлайн - Полона Херцог - Донна Векич

WTA Линц - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Полона Херцог
Полона
Херцог
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
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