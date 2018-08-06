WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Херцог VS Д.Векич
8 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Полона Херцог - Донна Векич
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг48
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
66
6
3
К.Бертенс
✓
78
2
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Кербер
4
2
П.Херцог
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
✓
64
77
6
Ю.Гёргес
77
65
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Квитова
✓
78
6
П.Херцог
66
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пегула
0
1
П.Херцог
✓
6
6
Больше матчей
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
6
1
63
К.Бертенс
✓
3
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
✓
4
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
65
3
М.Дои
✓
77
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
✓
7
6
К.Гарсия
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Бенчич
✓
77
6
Д.Векич
65
3
Больше матчей
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