WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Фридсам VS Б.Бенчич
8 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Анна-Лена Фридсам - Белинда Бенчич
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна-Лена Фридсам - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анна-Лена
Фридсам
Фридсам
Германия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)68
- Возраст25
WTA рейтинг166
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тайхманн
✓
6
1
А.Фридсам
0
0
A
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Фридсам
✓
7
6
А.Корне
5
4
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам
✓
6
78
С.Фогель
2
66
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
✓
6
6
А.Фридсам
4
4
WTA Истбурн
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Фридсам
3
3
К.Бертенс
✓
6
6
Больше матчей
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг10
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
3
3
П.Квитова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Бенчич
✓
3
6
7
В.Уильямс
6
3
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Бенчич
✓
7
6
С.Сьех
5
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
✓
2
6
6
Б.Бенчич
6
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Бенчич
63
5
Б.Андрееску
✓
77
7
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое