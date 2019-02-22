WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Фридсам VS Б.Бенчич

8 октября 2019 г. Начало после 18:30

Centre Court
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Онлайн - Анна-Лена Фридсам - Белинда Бенчич

WTA Линц - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна-Лена Фридсам - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анна-Лена Фридсам
Анна-Лена
Фридсам
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
166
Последние матчи
Больше матчей
Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
10
Последние матчи
Больше матчей

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