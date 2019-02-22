Онлайн - Анна-Лена Фридсам - Белинда Бенчич

WTA Линц - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна-Лена Фридсам - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.