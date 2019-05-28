WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Корпач VS А.Остапенко

9 октября 2019 г. Начало после 11:00

TipsArena Linz
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Онлайн - Тамара Корпач - Алена Остапенко

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тамара Корпач - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Тамара Корпач
Тамара
Корпач
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
130
Последние матчи
Больше матчей
Алена Остапенко
Алена
Остапенко
ЛатвияЛатвия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей

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