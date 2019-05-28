WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Корпач VS А.Остапенко
9 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Тамара Корпач - Алена Остапенко
WTA Линц - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тамара Корпач - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тамара
Корпач
Корпач
Германия
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг130
Последние матчи
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Полуфинал
Т.Корпач
3
4
А.Корне
✓
6
6
WTA Лозанна
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тайхманн
6
0
1
Т.Корпач
✓
3
6
6
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Потапова
3
6
1
Т.Корпач
✓
6
3
6
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Корпач
✓
2
6
7
Э.Бушар
6
4
5
WTA Прага
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тайхманн
✓
6
6
Т.Корпач
2
1
Больше матчей
Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг72
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова
✓
6
6
А.Остапенко
2
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
✓
7
3
7
К.Плишкова
5
6
5
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
✓
6
5
А.Остапенко
3
4
A
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
✓
6
6
А.Остапенко
3
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко
1
2
А.Соболенко
✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое