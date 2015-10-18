WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
Е.Рыбакина VS А.Фридсам
9 октября 2019 г. Начало после 12:00
Show Court
Матч
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Онлайн - Елена Рыбакина - Анна-Лена Фридсам
WTA Линц - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Анна-Лена Фридсам на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг43
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
77
6
Н.Стоянович
65
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
3
6
1
А.Соболенко
✓
6
1
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
63
6
О.Жабер
1
77
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
7
2
6
Л.Чжоу
5
6
0
Больше матчей
Анна-Лена
Фридсам
Фридсам
Германия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)68
- Возраст25
WTA рейтинг166
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам
✓
6
2
6
Б.Бенчич
4
6
2
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тайхманн
✓
6
1
А.Фридсам
0
0
A
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Фридсам
✓
7
6
А.Корне
5
4
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам
✓
6
78
С.Фогель
2
66
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
✓
6
6
А.Фридсам
4
4
Больше матчей
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