Онлайн - Елена Рыбакина - Анна-Лена Фридсам

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Анна-Лена Фридсам на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.