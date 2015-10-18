WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд

Е.Рыбакина VS А.Фридсам

9 октября 2019 г. Начало после 12:00

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Онлайн - Елена Рыбакина - Анна-Лена Фридсам

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Анна-Лена Фридсам на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Елена Рыбакина
Елена
Рыбакина
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей
Анна-Лена Фридсам
Анна-Лена
Фридсам
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
166
Последние матчи
Больше матчей

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