WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Корне VS ...

10 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Ализе Корне - ...

WTA Линц - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ализе Корне
Ализе
Корне
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
57
Последние матчи
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