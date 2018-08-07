WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Корне VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
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Онлайн - Ализе Корне - ...
WTA Линц - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ализе
Корне
Корне
Франция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст29
WTA рейтинг57
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WTA Линц
Одиночный разряд
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Б.Стрыцова
4
4
А.Корне
✓
6
6
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3
2
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4
6
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А.Корне
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77
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Ц.Лу
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1
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Второй раунд
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