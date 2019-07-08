WTA Линц
Одиночный разряд | 1/4 финала

К.Гауфф VS ...

11 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Кори Гауфф - ...

WTA Линц - 11 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кори Гауфф - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 11 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кори Гауфф
Кори
Гауфф
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    15
WTA рейтинг
110
Последние матчи
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