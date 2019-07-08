WTA Линц
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Гауфф VS ...
11 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
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Онлайн - Кори Гауфф - ...
WTA Линц - 11 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кори Гауфф - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 11 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кори
Гауфф
Гауфф
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст15
WTA рейтинг110
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Козлова
6
4
0
A
К.Гауфф
✓
4
6
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
3
63
К.Гауфф
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Осака
✓
6
6
К.Гауфф
3
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф
✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
К.Гауфф
✓
3
6
6
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