Онлайн - Кристина Младенович - Катерина Синякова

WTA Линц - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.