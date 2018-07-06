WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Младенович VS К.Синякова

8 октября 2019 г. Начало после 16:00

Centre Court
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Онлайн - Кристина Младенович - Катерина Синякова

WTA Линц - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
46
Последние матчи
Больше матчей
Катерина Синякова
Катерина
Синякова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
58
Последние матчи
Больше матчей

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