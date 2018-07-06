WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Младенович VS К.Синякова
8 октября 2019 г. Начало после 16:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Кристина Младенович - Катерина Синякова
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг46
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
4
П.Квитова
✓
6
6
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Одиночный разряд
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Д.Коллинс
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К.Младенович
✓
6
6
WTA Ухань
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П.Мартич
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6
6
К.Младенович
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2
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Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
1
2
М.Дои
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
0
3
Больше матчей
Катерина
Синякова
Синякова
Чехия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)69
- Возраст23
WTA рейтинг58
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
✓
7
6
К.Синякова
5
4
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Одиночный разряд
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