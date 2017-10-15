Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Е.Рыбакина
✓
77
6
Н.Стоянович
65
2
8 октября 2019 г.Show Court
Матч
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Онлайн - Елена Рыбакина - Нина Стоянович
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Нина Стоянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг43
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
3
6
1
А.Соболенко
✓
6
1
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
63
6
О.Жабер
1
77
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
7
2
6
Л.Чжоу
5
6
0
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
3
Е.Рыбакина
1
1
A
Больше матчей
Нина
Стоянович
Стоянович
Сербия
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг98
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Стосур
✓
6
77
Н.Стоянович
2
61
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Стоянович
✓
77
2
6
Ш.Пен
64
6
0
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
5
64
Н.Стоянович
✓
7
77
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Питерсон
✓
6
6
Н.Стоянович
3
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Козлова
77
4
4
Н.Стоянович
✓
65
6
6
Больше матчей
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