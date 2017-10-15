Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Е.Рыбакина
77
6
Н.Стоянович
65
2
8 октября 2019 г.Show Court
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Матч
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Онлайн - Елена Рыбакина - Нина Стоянович

WTA Линц - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Нина Стоянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Елена Рыбакина
Елена
Рыбакина
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей
Нина Стоянович
Нина
Стоянович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
98
Последние матчи
Больше матчей

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