WTA Линц
Одиночный разряд | 1/4 финала

А.Петкович VS ...

11 октября 2019 г. Начало после 11:00

TipsArena Linz
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Онлайн - Андреа Петкович - ...

WTA Линц - 11 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 11 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андреа Петкович
Андреа
Петкович
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
75
Последние матчи
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