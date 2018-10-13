WTA Линц
Одиночный разряд | 1/4 финала
А.Петкович VS ...
11 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
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Онлайн - Андреа Петкович - ...
WTA Линц - 11 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 11 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст32
WTA рейтинг75
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
✓
77
6
Ю.Гёргес
62
0
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тайхманн
1
1
А.Петкович
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
2
0
Н.Осака
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тайхманн
64
3
А.Петкович
✓
77
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
5
4
Ч.Шуай
✓
7
6
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