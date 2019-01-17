WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Кужмова VS Ю.Грабер
7 октября 2019 г. Начало после 15:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Виктория Кужмова - Юлия Грабер
WTA Линц - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Кужмова - Юлия Грабер на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Кужмова
Кужмова
Словакия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)61
- Возраст21
WTA рейтинг53
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3
4
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✓
6
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Юлия
Грабер
Грабер
Австрия
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг241
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