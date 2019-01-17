WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд

В.Кужмова VS Ю.Грабер

7 октября 2019 г. Начало после 15:00

Centre Court
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Онлайн - Виктория Кужмова - Юлия Грабер

WTA Линц - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Кужмова - Юлия Грабер на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Виктория Кужмова
Виктория
Кужмова
СловакияСловакия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
53
Последние матчи
Больше матчей
Юлия Грабер
Юлия
Грабер
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
241

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