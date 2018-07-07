WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Младенович VS Д.Векич
10 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
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Онлайн - Кристина Младенович - Донна Векич
WTA Линц - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг46
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
✓
6
7
К.Синякова
1
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
4
П.Квитова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
3
2
К.Младенович
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
2
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
1
2
М.Дои
✓
6
6
Больше матчей
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
1
1
Д.Векич
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
6
1
63
К.Бертенс
✓
3
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
✓
4
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
65
3
М.Дои
✓
77
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
✓
7
6
К.Гарсия
5
2
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