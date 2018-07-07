WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Младенович VS Д.Векич

10 октября 2019 г. Начало после 11:00

TipsArena Linz
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Онлайн - Кристина Младенович - Донна Векич

WTA Линц - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
46
Последние матчи
Больше матчей
Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
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