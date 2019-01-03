Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Б.Стрыцова
4
4
А.Корне
6
6
8 октября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Барбора Стрыцова - Ализе Корне

WTA Линц - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Барбора Стрыцова - Ализе Корне на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Барбора Стрыцова
Барбора
Стрыцова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.64
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей
Ализе Корне
Ализе
Корне
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
57
Последние матчи
Больше матчей

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