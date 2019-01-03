Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Б.Стрыцова
4
4
А.Корне
✓
6
6
8 октября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Барбора Стрыцова - Ализе Корне
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Барбора Стрыцова - Ализе Корне на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Барбора
Стрыцова
Стрыцова
Чехия
- Рост (м)1.64
- Вес (кг)62
- Возраст33
WTA рейтинг34
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Ализе
Корне
Корне
Франция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст29
WTA рейтинг57
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