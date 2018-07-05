Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
И.Бонавентюр
•
Э.Ван Эйтванк
8 октября 2019 г.Show Court
Матч
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Онлайн - Исалин Бонавентюр - Элисон Ван Эйтванк
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Исалин Бонавентюр - Элисон Ван Эйтванк на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Исалин
Бонавентюр
Бонавентюр
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг113
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кирстя
✓
3
6
7
И.Бонавентюр
6
3
5
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Аманмурадова
3
1
И.Бонавентюр
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
6
3
0
Я.Ван
✓
4
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бонавентюр
✓
5
6
6
Д.Пегула
7
2
4
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
И.Бонавентюр
4
2
Больше матчей
Элисон
Ван Эйтванк
Ван Эйтванк
Бельгия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст25
WTA рейтинг44
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Финал
Э.Ван Эйтванк
✓
6
4
6
С.Кирстя
2
6
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
3
5
Э.Ван Эйтванк
✓
6
7
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
П.Пармантье
2
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
М.Никулеску
2
1
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
Л.Самсонова
0
1
Больше матчей
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