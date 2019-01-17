WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
В.Кужмова VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Виктория Кужмова - ...
WTA Линц - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Кужмова - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Кужмова
Кужмова
Словакия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)61
- Возраст21
WTA рейтинг53
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
✓
6
6
Ю.Грабер
4
2
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Кужмова
3
4
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кужмова
✓
5
6
79
Г.Миннен
7
3
67
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
✓
77
6
Ф.Ди Лоренцо
63
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
4
4
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое