Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Гаспарян
4
2
Ю.Гёргес
✓
6
6
8 октября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Маргарита Гаспарян - Юлия Гёргес
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маргарита Гаспарян - Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маргарита
Гаспарян
Гаспарян
Россия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг78
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ковинич
✓
7
6
М.Гаспарян
5
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
4
6
4
М.Гаспарян
✓
6
4
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
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5
К.Флипкенс
✓
6
7
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
✓
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Т.Мария
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4
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Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Конта
✓
6
6
М.Гаспарян
1
0
Больше матчей
Юлия
Гёргес
Гёргес
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг27
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
✓
64
77
6
Ю.Гёргес
77
65
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Векич
✓
65
7
6
Ю.Гёргес
77
5
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Гёргес
✓
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6
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3
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Второй раунд
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0
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