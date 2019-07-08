WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Козлова VS К.Гауфф
9 октября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Катерина Козлова - Кори Гауфф
WTA Линц - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Кори Гауфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг83
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Блинкова
1
77
65
К.Козлова
✓
6
61
77
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Одиночный разряд
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6
3
3
Э.Риске
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4
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
2
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6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Козлова
77
4
4
Н.Стоянович
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65
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Козлова
✓
6
6
Д.Якупович
2
2
Больше матчей
Кори
Гауфф
Гауфф
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст15
WTA рейтинг110
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
3
63
К.Гауфф
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Осака
✓
6
6
К.Гауфф
3
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф
✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
U.S. Open Женщины
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Первый раунд
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6
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4
К.Гауфф
✓
3
6
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З.Дияс
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6
6
К.Гауфф
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2
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