WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Козлова VS К.Гауфф

9 октября 2019 г. Начало после 12:00

Centre Court
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Онлайн - Катерина Козлова - Кори Гауфф

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Кори Гауфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Катерина Козлова
Катерина
Козлова
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
83
Последние матчи
Больше матчей
Кори Гауфф
Кори
Гауфф
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    15
WTA рейтинг
110
Последние матчи
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