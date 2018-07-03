WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Блинкова VS К.Козлова
7 октября 2019 г. Начало после 15:00
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Онлайн - Анна Блинкова - Катерина Козлова
WTA Линц - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Блинкова - Катерина Козлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анна
Блинкова
Блинкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг66
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✓
6
6
А.Блинкова
0
1
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1
A
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Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг83
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К.Козлова
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3
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