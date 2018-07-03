Онлайн - Анна Блинкова - Катерина Козлова

WTA Линц - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Блинкова - Катерина Козлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.