WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Е.Александрова VS К.Плишкова
9 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
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Онлайн - Екатерина Александрова - Кристина Плишкова
WTA Линц - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Екатерина Александрова - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг35
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Е.Александрова
4
3
Д.Касаткина
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
2
3
Е.Александрова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова
✓
5
6
6
Б.Пера
7
2
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
5
6
6
Е.Александрова
7
3
2
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт
✓
77
79
Е.Александрова
65
67
Больше матчей
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг71
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
3
5
Э.Ван Эйтванк
✓
6
7
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Кужмова
3
4
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Кава
5
6
4
К.Плишкова
✓
7
3
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини
4
4
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
6
3
4
Е.Александрова
✓
3
6
6
Больше матчей
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