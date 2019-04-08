WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд

Е.Александрова VS К.Плишкова

9 октября 2019 г. Начало после 11:00

TipsArena Linz
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Онлайн - Екатерина Александрова - Кристина Плишкова

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Екатерина Александрова - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
35
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Плишкова
Кристина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей

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