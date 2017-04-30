WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
Л.Зигемунд VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
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Онлайн - Лаура Зигемунд - ...
WTA Линц - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг85
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро
2
7
5
Л.Зигемунд
✓
6
5
7
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин
✓
6
6
Л.Зигемунд
4
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова
✓
6
4
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Зигемунд
✓
6
5
7
П.Тиг
2
7
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
✓
6
6
В.Савиных
4
1
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