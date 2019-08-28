WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Павлюченкова VS Б.Хаас

9 октября 2019 г. Начало после 11:00

TipsArena Linz
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Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Барбара Хаас

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Барбара Хаас на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анастасия Павлюченкова
Анастасия
Павлюченкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей
Барбара Хаас
Барбара
Хаас
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
147
Последние матчи
Больше матчей

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