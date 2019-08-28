WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Павлюченкова VS Б.Хаас
9 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Барбара Хаас
WTA Линц - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Барбара Хаас на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг40
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
3
2
С.Кенин
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
✓
6
3
77
В.Кудерметова
0
6
64
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
2
65
С.Кенин
✓
6
77
WTA Осака
Одиночный разряд
Финал
Н.Осака
✓
6
6
А.Павлюченкова
2
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Кербер
3
3
А.Павлюченкова
✓
6
6
Больше матчей
Барбара
Хаас
Хаас
Австрия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг147
Последние матчи
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Хаас
2
3
А.Потапова
✓
6
6
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур
✓
4
7
6
Б.Хаас
6
5
3
WTA Прага
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пера
✓
6
6
Б.Хаас
4
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Хаас
2
1
К.Бертенс
✓
6
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Хаас
3
6
4
К.Виттхофт
✓
6
4
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
30/08/2019
Павлюченкова дважды шикарно начинала сеты против Бертенс, но голландка на форсаже дожимала соперницу
US Open
30/08/2019
Ни одна русская теннисистка не пробилась в третий круг US Open. Это повторение результата Уимблдона
US Open