Онлайн - Кики Бертенс - Мисаки Дои

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.