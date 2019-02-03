WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Бертенс VS М.Дои
9 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
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Онлайн - Кики Бертенс - Мисаки Дои
WTA Линц - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг8
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
✓
6
3
79
К.Бертенс
3
6
67
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина
66
2
К.Бертенс
✓
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
66
6
3
К.Бертенс
✓
78
2
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ястремская
65
3
К.Бертенс
✓
77
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
6
1
63
К.Бертенс
✓
3
6
77
Больше матчей
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг74
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Дои
2
2
А.Павлюченкова
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
65
3
М.Дои
✓
77
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
1
2
М.Дои
✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Финал
Н.Хибино
✓
6
6
М.Дои
3
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Дои
✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
Больше матчей
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