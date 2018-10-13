WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Тайхманн VS А.Петкович
7 октября 2019 г. Начало после 15:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Джил Тайхманн - Андреа Петкович
WTA Линц - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джил Тайхманн - Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джил
Тайхманн
Тайхманн
Швейцария
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг68
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тайхманн
64
3
А.Петкович
✓
77
6
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П.Бадоса
✓
6
6
Д.Тайхманн
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
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Э.Мертенс
✓
6
6
Д.Тайхманн
2
2
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63
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Д.Тайхманн
✓
77
6
Больше матчей
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст32
WTA рейтинг75
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
2
0
Н.Осака
✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тайхманн
64
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А.Петкович
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77
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3-й раунд
Э.Мертенс
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А.Петкович
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