Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ф.Ферро
2
7
5
Л.Зигемунд
✓
6
5
7
8 октября 2019 г.Show Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Фиона Ферро - Лаура Зигемунд
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фиона Ферро - Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фиона
Ферро
Ферро
Франция
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг65
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Завацкая
✓
5
78
6
Ф.Ферро
7
66
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич
✓
3
6
6
Ф.Ферро
6
1
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро
✓
6
6
Ч.Ян
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Ферро
61
3
Ц.Ван
✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
77
3
Ф.Ферро
✓
6
63
6
Больше матчей
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг85
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин
✓
6
6
Л.Зигемунд
4
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова
✓
6
4
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Зигемунд
✓
6
5
7
П.Тиг
2
7
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
✓
6
6
В.Савиных
4
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин
✓
77
6
Л.Зигемунд
64
0
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое