WTA Линц
Одиночный разряд | 1/4 финала
Е.Рыбакина VS ...
11 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Елена Рыбакина - ...
WTA Линц - 11 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 11 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг43
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
5
6
А.Фридсам
3
7
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
77
6
Н.Стоянович
65
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
3
6
1
А.Соболенко
✓
6
1
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
63
6
О.Жабер
1
77
2
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое