WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Петкович VS Ю.Гёргес
9 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Андреа Петкович - Юлия Гёргес
WTA Линц - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст32
WTA рейтинг75
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тайхманн
1
1
А.Петкович
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
2
0
Н.Осака
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тайхманн
64
3
А.Петкович
✓
77
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
5
4
Ч.Шуай
✓
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович
✓
7
64
6
Л.Керкове
5
77
3
Больше матчей
Юлия
Гёргес
Гёргес
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг27
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян
4
2
Ю.Гёргес
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
✓
64
77
6
Ю.Гёргес
77
65
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Векич
✓
65
7
6
Ю.Гёргес
77
5
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Гёргес
✓
6
6
К.Бертенс
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Гёргес
✓
7
6
Ф.Ди Лоренцо
5
0
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