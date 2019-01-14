Онлайн - Андреа Петкович - Юлия Гёргес

WTA Линц - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.