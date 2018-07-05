WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Ван Эйтванк VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 11:00
TipsArena Linz
Матч
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Онлайн - Элисон Ван Эйтванк - ...
WTA Линц - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Ван Эйтванк
Ван Эйтванк
Бельгия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст25
WTA рейтинг44
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бонавентюр
3
2
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Финал
Э.Ван Эйтванк
✓
6
4
6
С.Кирстя
2
6
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
3
5
Э.Ван Эйтванк
✓
6
7
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
П.Пармантье
2
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
М.Никулеску
2
1
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