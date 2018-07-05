WTA Линц
Одиночный разряд | Второй раунд

Э.Ван Эйтванк VS ...

10 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Элисон Ван Эйтванк - ...

WTA Линц - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элисон Ван Эйтванк
Элисон
Ван Эйтванк
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
44
Последние матчи
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