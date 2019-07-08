Смотри также

WTA Линц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Фогель
3
63
К.Гауфф
✓
6
77
8 октября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Стефани Фогель - Кори Гауфф
WTA Линц - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефани Фогель - Кори Гауфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефани
Фогель
Фогель
Швейцария
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст29
WTA рейтинг132
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
4
6
4
М.Гаспарян
✓
6
4
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
0
2
А.Томлянович
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
5
3
К.Плишкова
✓
7
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам
✓
6
78
С.Фогель
2
66
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
6
1
0
М.Бузарнеску
✓
1
6
6
Больше матчей
Кори
Гауфф
Гауфф
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст15
WTA рейтинг110
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Осака
✓
6
6
К.Гауфф
3
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф
✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
К.Гауфф
✓
3
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
✓
6
6
К.Гауфф
4
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Халеп
✓
6
6
К.Гауфф
3
3
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