Русская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопросы поклонников в сторис инстаграма.

В частности, ее спросили, почему она не подписана в этой соцсети на испанца Рафаэля Надаля.

«Большая часть моей жизни как таковой связана со спортом. И так здорово открывать приложение, которое по умолчанию отключает меня от спорта», – ответила Шарапова.

Также Мария прокомментировала участие на турнире в Линце. «До сих пор не уверена, буду ли готова сыграть. Только сегодня [28 сентября] начала снова подавать». Теннисистка сообщила, что летит в Париж на презентацию Givenchi.

Шарапова не играла с первого круга US Open, в котором уступила Серене Уильямс за 59 минут со счетом 1:6, 1:6.

Следующим турниром 32-летней русской теннисистки станет австрийский Линц. Он стартует 7 октября.

В инстаграме у Шараповой 3,6 млн подписчиков, у Надаля – 8 миллионов фолловеров.

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