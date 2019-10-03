Российская теннисистка Мария Шарапова не сыграет на турнире в австрийском Линце. Об этом сообщили организаторы соревнований.

«Грустные новости – Шарапова снялась с нашего турнира из-за проблем с плечом. Очень жаль, что Мария не приедет в Линц. Но мы полностью ее понимаем, здоровье – всегда приоритет. Желаем Марии скорейшего восстановления!» – говорится в заявлении.

Турнир в Линце стартует 7 октября.

После него 32-летняя Шарапова планировала выступить в Люксембурге.

В последний раз Мария выходила на корт на US Open – в первом круге она уступила будущей финалистке Серене Уильямс (1:6, 1:6).

Шарапова предпочла Кубку Кремля турнир в Люксембурге

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