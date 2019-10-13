Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей турнира WTA в Линце. В финале она переиграла Алену Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

15-летняя Гауфф стала самой молодой чемпионкой соревнований WTA с 2004 года, когда победу в Ташкенте праздновала чешка Николь Вайдишова. Сейчас Кори 15 лет и 7 месяцев, а Вайдишовой на момент успеха было 15 лет и 5 месяцев.

Кроме того, Гауфф – самая юная победительница турнира подобной категории среди американок за 28 лет. Серена и Винус Уильямс выиграли свои первые трофеи только в 17.

На будущей неделе Кори, занимающая 110-е место в рейтинге, поднимется на 39 позиций и станет 71-й.

В этом году американка выступала на Уимблдоне и US Open, где дошла до четвертого и третьего кругов соответственно.

Подача под 200 км/ч, контракты на миллион долларов в 15 лет. Кто такая Кори Гауфф

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