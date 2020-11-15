Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA в Линце. В финале она обыграла бельгийку Элис Мертес - 7:5, 6:2. Счет в личных встречах стал 4-2 в пользу белоруски.
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Эта вторая подряд победа Арины: в октябре она зажгла на турнире в Остраве. Еще титул в Линце стал для Соболенко третьим в сезоне – вместе с Симоной Халеп она делит лидерство по выигранным турнирам WTA в 2020-м.
- Турнир в Линце стал последним для WTA в сезоне-2020. Призовой фонд составлял 202 250 долларов
- Арина завершала год с балансом побед и поражений 29:10.
- С 16 ноября она поднимется на 10-ю строчку рейтинга.
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