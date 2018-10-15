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Анна-Каролина Шмидлова - Донна Векич
WTA Люксембург - 15 октября 2018
Это Теннис, и это Люксембург! Следите за матчем Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 15 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анна-Каролина Шмидлова и Донна Векич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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