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Даяна Ястремская - Гарбинье Мугуруса

WTA Люксембург - 17 октября 2018

Это Теннис, и это Люксембург! Следите за матчем Даяна Ястремская – Гарбинье Мугуруса на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Даяна Ястремская и Гарбинье Мугуруса, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.