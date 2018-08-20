WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Дои VS Ю.Гёргес
16 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
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Онлайн - Мисаки Дои - Юлия Гёргес
WTA Люксембург - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
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Гёргес
Германия
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- Вес (кг)70
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