WTA Люксембург
Одиночный разряд | 1/4 финала
Л.Зигемунд VS Е.Рыбакина
18 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Елена Рыбакина
WTA Люксембург - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг85
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кужмова
2
3
Л.Зигемунд
✓
6
6
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
✓
4
7
6
М.Костюк
6
5
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
✓
77
2
6
Л.Зигемунд
61
6
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро
2
7
5
Л.Зигемунд
✓
6
5
7
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин
✓
6
6
Л.Зигемунд
4
2
Больше матчей
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг43
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Аллертова
2
1
Е.Рыбакина
✓
6
6
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Паке
2
62
Е.Рыбакина
✓
6
77
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Остапенко
✓
7
6
Е.Рыбакина
5
1
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
5
6
А.Фридсам
3
7
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
77
6
Н.Стоянович
65
2
Больше матчей
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