WTA Люксембург
Одиночный разряд | 1/4 финала

Л.Зигемунд VS Е.Рыбакина

18 октября 2019 г. Начало после 11:00

Kockelscheuer Sport Centre
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Елена Рыбакина

WTA Люксембург - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лаура Зигемунд
Лаура
Зигемунд
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
85
Последние матчи
Больше матчей
Елена Рыбакина
Елена
Рыбакина
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
43
Последние матчи
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