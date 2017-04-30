Онлайн - Лаура Зигемунд - Елена Рыбакина

WTA Люксембург - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.