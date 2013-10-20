WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

Х.Паке VS Е.Рыбакина

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Хлоэ Паке - Елена Рыбакина

WTA Люксембург - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хлоэ Паке - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хлоэ Паке
Хлоэ
Паке
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
148
Последние матчи
Больше матчей
Елена Рыбакина
Елена
Рыбакина
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей

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