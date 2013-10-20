WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
Х.Паке VS Е.Рыбакина
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Хлоэ Паке - Елена Рыбакина
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хлоэ Паке - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хлоэ
Паке
Паке
Франция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
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