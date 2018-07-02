Онлайн - Шелби Роджерс - Татьяна Мария

WTA Люксембург - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шелби Роджерс - Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.