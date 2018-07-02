WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
Ш.Роджерс VS Т.Мария
14 октября 2019 г. Начало после 13:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Шелби Роджерс - Татьяна Мария
WTA Люксембург - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шелби Роджерс - Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Шелби
Роджерс
Роджерс
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
WTA рейтинг228
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Германия
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
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