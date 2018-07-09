WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Ван Эйтванк VS М.Никулеску
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Элисон Ван Эйтванк - Моника Никулеску
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк - Моника Никулеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Ван Эйтванк
Ван Эйтванк
Бельгия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст25
WTA рейтинг44
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
✓
4
6
6
Э.Ван Эйтванк
6
3
3
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бонавентюр
3
2
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Финал
Э.Ван Эйтванк
✓
6
4
6
С.Кирстя
2
6
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
3
5
Э.Ван Эйтванк
✓
6
7
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
П.Пармантье
2
4
Больше матчей
Моника
Никулеску
Никулеску
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)64
- Возраст32
WTA рейтинг105
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
М.Никулеску
2
1
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Абдураимова
1
5
М.Никулеску
✓
6
7
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
6
3
1
A
Л.Арруабаррена
✓
1
6
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
4
6
2
Д.Ястремская
✓
6
1
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
✓
7
6
М.Никулеску
5
0
Больше матчей
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