WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

Э.Ван Эйтванк VS М.Никулеску

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 2
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Онлайн - Элисон Ван Эйтванк - Моника Никулеску

WTA Люксембург - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк - Моника Никулеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элисон Ван Эйтванк
Элисон
Ван Эйтванк
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
44
Последние матчи
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Моника Никулеску
Моника
Никулеску
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
105
Последние матчи
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