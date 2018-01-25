WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Мертенс VS И.Бонавентюр
15 октября 2019 г. Начало после 18:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Элис Мертенс - Исалин Бонавентюр
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг19
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
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✓
6
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3
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6
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Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Осака
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6
6
Э.Мертенс
4
1
Больше матчей
Исалин
Бонавентюр
Бонавентюр
Бельгия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг113
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3
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