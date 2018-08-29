WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Кирстя VS ...
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Сорана Кирстя - ...
WTA Люксембург - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сорана Кирстя - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сорана
Кирстя
Кирстя
Румыния
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг76
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
3
4
С.Кирстя
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Финал
Э.Ван Эйтванк
✓
6
4
6
С.Кирстя
2
6
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Завацкая
0
3
С.Кирстя
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кирстя
✓
7
5
6
Д.Ковинич
5
7
1
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кирстя
✓
3
6
7
И.Бонавентюр
6
3
5
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое