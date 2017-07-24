WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Лоттнер VS Т.Корпач
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Антония Лоттнер - Тамара Корпач
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антония Лоттнер - Тамара Корпач на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Антония
Лоттнер
Лоттнер
Германия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг215
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- Вес (кг)-
- Возраст24
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