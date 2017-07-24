WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Лоттнер VS Т.Корпач

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Антония Лоттнер - Тамара Корпач

WTA Люксембург - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антония Лоттнер - Тамара Корпач на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Антония Лоттнер
Антония
Лоттнер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
215
Последние матчи
Больше матчей
Тамара Корпач
Тамара
Корпач
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
130
Последние матчи
Больше матчей

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