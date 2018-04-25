WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Зигемунд VS М.Костюк
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Марта Костюк
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Марта Костюк на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг85
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Костюк
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- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст17
WTA рейтинг163
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