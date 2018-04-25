WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Зигемунд VS М.Костюк

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 2
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Марта Костюк

WTA Люксембург - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Марта Костюк на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лаура Зигемунд
Лаура
Зигемунд
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
85
Последние матчи
Больше матчей
Марта Костюк
Марта
Костюк
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    17
WTA рейтинг
163
Последние матчи
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