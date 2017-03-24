WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Аллертова VS М.Минелла

14 октября 2019 г. Начало после 18:00

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Онлайн - Дениса Аллертова - Мэнди Минелла

WTA Люксембург - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дениса Аллертова - Мэнди Минелла на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дениса Аллертова
Дениса
Аллертова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
251
Последние матчи
Больше матчей
Мэнди Минелла
Мэнди
Минелла
ЛюксембургЛюксембург
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
168
Последние матчи
Больше матчей

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