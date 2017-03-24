WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Аллертова VS М.Минелла
14 октября 2019 г. Начало после 18:00
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Онлайн - Дениса Аллертова - Мэнди Минелла
WTA Люксембург - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дениса Аллертова - Мэнди Минелла на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дениса
Аллертова
Аллертова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)65
- Возраст26
WTA рейтинг251
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Мэнди
Минелла
Минелла
Люксембург
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)65
- Возраст33
WTA рейтинг168
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
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3
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