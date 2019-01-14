WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Петкович VS К.Джорджи
15 октября 2019 г. Начало после 18:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Андреа Петкович - Камила Джорджи
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Камила Джорджи на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст32
WTA рейтинг75
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Камила
Джорджи
Джорджи
Италия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)54
- Возраст27
WTA рейтинг63
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